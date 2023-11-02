Международные парламентские игры завершились в России. У Беларуси – второе место

Политические и спортивные направления переплелись в одну канву дружественного полотна. 11-е Международные парламентские игры финишировали в России. Делегации 12 стран стали участниками мультиспортивного события. Беларусь в общекомандном зачете заняла второе место, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Команда Национального собрания Республики Беларусь приняла активное участие во всех заявленных спортивных турнирах. Мини-футбол, настольный и большой теннис, шахматы, бадминтон, бильярд и гольф. Во всех дисциплинах наши соотечественники продемонстрировали достойный результат. К слову, высокие показатели у белорусов на подобных встречах стали традицией. Помимо этого, на соревнованиях демонстрировалась готовность открыто общаться с коллегами – парламентариями из других стран. Сформировалось пространство дружбы, взаимопонимания и доверия. Эстафету подхватили и новички игр, а это команды из Камеруна, Индии, Сейшельских островов, Гаити, ЮАР и другие.

Дмитрий Басков, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Это, безусловно, и популяризация спорта на личном примере. В том числе и хорошая возможность на разном уровне обсудить значимые вопросы международной повестки. Спорт действительно объединяет людей разных профессий, религий. Так, по сути, и получилось. У нас была хорошая возможность подружиться с парламентариями разных стран, обсудить разные вопросы, обменяться и сейчас действительно при необходимости иметь возможность коммуницировать.