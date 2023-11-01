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Хоккеист Даниил Липский подписал контракт с минским «Динамо»

01 ноября 2023 20:49
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Новости Беларуси. Белорусский хоккеист Даниил Липский подписал контракт с минским «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеист Даниил Липский подписал контракт с минским «Динамо»-1

Двустороннее соглашение с нападающим рассчитано на три года. Напомним, в нынешнем сезоне игрок выступал за «Динамо-Шинник» в МХЛ. В 20 матчах он забросил 12 шайб и сделал 10 голевых передач. Показатель полезности составляет +5. При этом Липский входит в четверку сильнейших бомбардиров Молодежной лиги.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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