Арина Соболенко одолела Жасмин Паолини за выход в 1/4 теннисного турнира категории 1000 в Пекине

Полтора часа. Столько потребовалось Арине Соболенко, чтобы выйти в четвертьфинал теннисного турнира категории 1000 в Пекине. Белоруска на предыдущей стадии оставила не у дел Жасмин Паолини, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

При этом важно знать, что баланс предыдущих встреч у Соболенко был отрицательный. Да и вообще, первая ракетка мира всегда играет с итальянкой очень тяжело. Вот и нынче пришлось изрядно повозиться. Что сразу бросилось в глаза, так это минимальный процент первой подачи. Он едва переваливал за 60. Для сравнения – у соперницы был более 80-ти. К тому же число невынужденных ошибок просто зашкаливал – более 20-ти.

Однако при всем этом Соболенко смогла забрать стартовый сет с одним брейком – 6:4. А вот во второй партии пришлось играть тай-брейк. На нем наша прима смотрелась предпочтительнее – 7:4. Трудовой выход в четвертьфинал.