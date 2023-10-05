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Арина Соболенко одолела Жасмин Паолини за выход в 1/4 теннисного турнира категории 1000 в Пекине

05 октября 2023 19:11
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Полтора часа. Столько потребовалось Арине Соболенко, чтобы выйти в четвертьфинал теннисного турнира категории 1000 в Пекине. Белоруска на предыдущей стадии оставила не у дел Жасмин Паолини, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко одолела Жасмин Паолини за выход в 1/4 теннисного турнира категории 1000 в Пекине-1

При этом важно знать, что баланс предыдущих встреч у Соболенко был отрицательный. Да и вообще, первая ракетка мира всегда играет с итальянкой очень тяжело. Вот и нынче пришлось изрядно повозиться. Что сразу бросилось в глаза, так это минимальный процент первой подачи. Он едва переваливал за 60. Для сравнения – у соперницы был более 80-ти. К тому же число невынужденных ошибок просто зашкаливал – более 20-ти.

Однако при всем этом Соболенко смогла забрать стартовый сет с одним брейком – 6:4. А вот во второй партии пришлось играть тай-брейк. На нем наша прима смотрелась предпочтительнее – 7:4. Трудовой выход в четвертьфинал.

Арина Соболенко одолела Жасмин Паолини за выход в 1/4 теннисного турнира категории 1000 в Пекине-4

Арина Соболенко, первая ракетка мира:
Она – потрясающий игрок. Как я и говорила до матча. Она очень хорошо принимала мою подачу и возвращала мячи. Это был тяжелый поединок, мне пришлось очень нелегко. И я рада, что выиграла. На тай-брейке я была вынуждена действовать агрессивно, чтобы победить. Мне это удалось. Спасибо всем, кто нас поддерживал и переживал.

Арина Соболенко одолела Жасмин Паолини за выход в 1/4 теннисного турнира категории 1000 в Пекине-7

Следующей соперницей Соболенко будет Елена Рыбакина из Казахстана. Девушки играли в финале первого в сезоне «Большого Шлема», и тогда сильнее была наша землячка.

# Теннис # Арина Соболенко # Фотофакт

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