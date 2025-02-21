Беларускія біятланісты заваявалі золата і срэбра ў адзіночнай змешанай эстафеце Кубка мацнейшых

Антон і Дынара Смольскія – чэмпіёны. Ганна Сола і Ілья Аўсеенка – сярэбраныя прызёры, паведамілі ў праграме «СТБ-Спорт».
Такія вынікі адзіночнай змешанай эстафеты ў рамках Кубка мацнейшых па біятлоне, чарговая гонка адбылася ў «Раўбічах». Лідары мужчынскай і жаночай нацыянальных зборных на 8 агнявых рубяжах дапусцілі такую ж колькасць промахаў. Аднак хуткі ход дазволіў падняцца на верхнюю прыступку п'едэстала. Сярэбраная інтрыга захоўвалася да апошніх метраў дыстанцыі. Ілья Аўсеенка здолеў апярэдзіць сапернікаў з Расіі і прынёс другі медаль. На дадзены момант у скарбонцы гаспадароў 3 золата, 3 срэбра і 2 бронзы. 22 лютага ў «Раўбічах» пройдзе класічная змешаная эстафета.