Прямой эфир

Беларускія біятланісты заваявалі золата і срэбра ў адзіночнай змешанай эстафеце Кубка мацнейшых

21 февраля 2025 12:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Антон і Дынара Смольскія – чэмпіёны. Ганна Сола і Ілья Аўсеенка – сярэбраныя прызёры, паведамілі ў праграме «СТБ-Спорт».

Такія вынікі адзіночнай змешанай эстафеты ў рамках Кубка мацнейшых па біятлоне, чарговая гонка адбылася ў «Раўбічах». Лідары мужчынскай і жаночай нацыянальных зборных на 8 агнявых рубяжах дапусцілі такую ж колькасць промахаў. Аднак хуткі ход дазволіў падняцца на верхнюю прыступку п'едэстала. Сярэбраная інтрыга захоўвалася да апошніх метраў дыстанцыі. Ілья Аўсеенка здолеў апярэдзіць сапернікаў з Расіі і прынёс другі медаль. На дадзены момант у скарбонцы гаспадароў 3 золата, 3 срэбра і 2 бронзы. 22 лютага ў «Раўбічах» пройдзе класічная змешаная эстафета.

# Биатлон

Другие новости рубрики

Все новости
Зборная Беларусі па пляжным футболе саступіла камандзе ААЭ ў таварыскай сустрэчы
21 февраля 2025 12:02

Зборная Беларусі па пляжным футболе саступіла камандзе ААЭ ў таварыскай сустрэчы

Чемпионат Беларуси по синхронному плаванию стартовал в Минске
20 февраля 2025 20:08

Чемпионат Беларуси по синхронному плаванию стартовал в Минске

Белорусские биатлонисты выиграли 2 медали сингл-микста на Кубке сильнейших
20 февраля 2025 20:03

Белорусские биатлонисты выиграли 2 медали сингл-микста на Кубке сильнейших