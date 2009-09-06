Беларусь вновь проиграла Хорватии

Сборная Беларуси 5 сентября в Загребе во второй раз за три недели проиграла команде Хорватии в отборочном матче чемпионата мира-2010.

В отличие от домашнего матча с хорватами в Минске (12 августа, 1:3), в Загребе сборная Беларуси показала куда более содержательную игру и заслуживала если не победы, то хотя бы ничьей. Особенно заметным стало преимущество гостей во втором тайме, когда со скамейки запасных в игру вступили полузащитники борисовского БАТЭ Игорь Стасевич, Сергей Кривец, а также вышедший на позицию форварда Леонид Ковель.

С участием этих игроков было организовано три выгоднейших момента, но подвели спешка и недостаточное исполнительское мастерство, да и голкипер хорватов Ведран Рунье удачно выбирал позицию, заслужено снискав в итоге лавры главного героя встречи.

9 сентября пройдет матч Беларусь - Украина (Минск, стадион "Динамо", 20.00).