БФФ опровергает оправдание Шанталосова

Бывший голкипер сборной Беларуси Валерий Шанталосов по-прежнему остается персоной нон грата в белорусском футболе.

В ассоциации «Белорусская федерация футбола» (АБФФ) напомнили, что такое решение было принято 19 декабря 2008 года дисциплинарным комитетом белорусской федерации. Оно связано с попыткой экс-голкипера повлиять на результаты матчей сборной Беларуси в отборочном турнире ЧЕ-2004 с командами Чехии и Молдовы способом, не совместимым со спортивной этикой (это было подтверждено правоохранительными органами).

Кроме того, АБФФ ходатайствовала перед ФИФА о расширении сферы действия наложенного дисциплинарного наказания на Шанталосова.

Сегодня АБФФ опровергла появившиеся в СМИ сообщения о том, что дисциплинарный комитет ФИФА оправдал бывшего голкипера. Документы, полученные из ФИФА, говорят как минимум о том, что решение Белорусской футбольной федерации действительно на территории Беларуси, сообщает БЕЛТА.