Румынский вратарь умер от пенальти

Вратарь футбольной команды «Дунэря», выступающей во втором дивизионе чемпионата Румынии, скончался на тренировке.

В ворота Александру Ятана был назначен пенальти, и мяч после удара с одиннадцатиметровой отметки попал в живот голкиперу. После удара 19-летний вратарь смог некоторое время продолжить игру, но потом потерял сознание и упал на газон. Ятана отправили в больницу, но по дороге голкипер скончался.

Судмедэксперты не смогли определить точную причину смерти голкипера. Она будет установлена позднее. Врачи предполагают, что от удара у Ятана могло остановиться сердце. Также возможной причиной смерти футболиста называется инфаркт, сообщает Lenta.ru.