«Челси» запретили покупать игроков

Руководство ФИФА запретило английскому футбольному клубу «Челси» покупать новых игроков в течение двух трансферных окон.

Такую меру в ФИФА решили избрать в качестве наказания для «Челси» за подталкивание одного из французских футболистов к разрыву контракта со своей командой ради английского клуба.

«Челси» и футболиста французского клуба «Ланс» Гаэля Какуту посчитали виновными в нарушении одного из правил ФИФА, которое запрещает любой команде подписывать контракт с игроком, оставившим свой предыдущий клуб без убедительной причины. Согласно решению ФИФА, «Челси» сможет пополнить свой состав новыми игроками только в январе 2011 года.



Помимо запрета на участие в трансферах Палата по разрешению споров наложила на «Челси»" и Какуту штраф в размере 680 тысяч фунтов стерлингов. Также английский клуб заплатит «Лансу»" 114 тысяч фунтов в качестве компенсации за расходы на тренировку игрока.



18-летнему Какуте запретили в течение четырех месяцев принимать участие в каких-либо футбольных матчах, сообщает Lenta.ru.