Беларусь в финале Рождественского турнира в Минске выиграла у Финляндии – 7:3

Новости Беларуси. Главный трофей Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента – у белорусов. Яркой победой завершилась игра команды главы нашего государства со сборной Финляндии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятикратные. XIII Рождественский турнир – за белорусами.

4 победы в 4 матчах.

Самые преданные поклонники турнира могут сказать: «Дежавю». Финал Беларусь–Финляндия. Состоялся ровно год назад. Тогда наша команда была сильнее 2:1. Правда, на сей раз результат, да и сам сценарий матча получился совсем иным.

Геннадий Савилов, нападающий хоккейной команды Президента Беларуси:

Финляндия – это всегда сильная команда. Независимо от года, века, состава участников. Это всегда команда, которая претендует на золото.

Первая двадцатиминутка – 2:0. Финнов, конечно, таким положением дел не испугаешь, сдаваться не собирались, но и белорусы неспроста носят звание фаворитов.

Болельщики:

Очень рады, что попали сюда, надеемся на победу

Знал, что Беларусь всегда будет впереди. Все надеются на победу.

Беларусь, вперёд!

Люди танцуют, музыка играет, всем весело, все улыбаются.

Во второй двадцатиминутке соперник хоть и размочил счёт, но отрыв только увеличился – 5:1. И, наконец, в последнем периоде игра выровнялась – 2:2, но итоговые 7:3 на табло принесли очередное золото команде Президента Беларуси.

Финны же увезут из Беларуси не только очередное серебро.

Ощущение праздника на этом турнире – даже у тех, кто на льду потерпел поражение.

Лучший бомбардир по итогам соревнований, а, заодно, капитан финской команды, например, на вопрос, где и когда он в последний раз играл при заполненной 9-тысячной трибуне, отвечает однозначно.

Тони Макиахо, нападающий хоккейной команды Финляндии:

Здесь, ровно год назад. Этот турнир для нас, прежде всего, возможность встретиться раз в год со своими старыми друзьями, соперниками. Вот за этим мы, прежде всего, и приезжаем.

По традиции, на торжественной церемонии закрытия называют и лучших игроков турнира.

На сей раз ими стали: вратарь команды Объединенных Арабских Эмиратов Александр Петров (кстати, эта дружина выиграла бронзу, в матче за третье место обыграв словаков – 4:3), лучший защитник – наш Александр Макрицкий, а нападающий – Андрей Асташевич.

Андрей Асташевич, нападающий хоккейной команды Президента Беларуси:

Я за то, чтобы турнир расширялся и всё новые, и новые страны приобщались к этому, потому что это – толчок для развития хоккея в тех же странах, которые будут. Возьмите те же балканские страны.

Что ж, главный трофей – в руках белорусских хоккеистов. Золотые медали и Кубок XIII Рождественского турнира. По традиции, многие зрители с хоккея домой вернутся с маленькими плюшевыми трофеями. Турнир завершился, но, прощаясь, и игроки, и болельщики частенько говорили: «До встречи ровно через год».