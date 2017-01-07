ХК «Динамо-Минск» в последнем матче домашней серии уступил ЦСКА – 1:3

Новости Беларуси. Игроки Динамо закончили первую в новом году домашнюю серию в рамках чемпионата КХЛ. Под сводами «Минск-Арены» завершилась дуэль «зубров» с одним из лидеров Западной конференции – московским ЦСКА.

Начали «бело-синие» за здравие: счет в первом периоде открыл Александр Павлович. Но на экваторе второго отрезка гости из российской столицы развернули ход матча на 180 градусов, забив дважды в течение т30 секунд. За 10 минут до сирены «армейцы» упрочили свое лидерство еще одной шайбой и оформили викторию – 3:1.

Впереди у минского «Динамо» непростой выезд на Дальний Восток, в ходе которого «зубры» сыграют с «Амуром», «Куньлунем» и «Адмиралом», сообщили в программе «СТВ-Спорт».