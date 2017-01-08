Пирс О’Каллаган: cпортивные объекты Минска готовы принять Европейские олимпийские игры-2019

Новости Беларуси. Лёд Чижовки и 8 января не ускользнул от пристального взгляда международных экспертов.

Спортивные объекты Минска готовы принять Европейские олимпийские игры-2019.

Таким мнением поделился спортивный директор Европейских олимпийских комитетов, посещая ледовую арену. За время инспекционного визита он успел оценить возможности всех спортивных сооружений столицы и поболеть за хоккеистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пирс О’Каллаган, спортивный директор Европейских олимпийских комитетов:

Я думаю, весь мир осознаёт, что Минск способен организовывать соревнования на отличном уровне после Чемпионата мира по хоккею. Люди здесь ценят зрелищный спорт. Здесь отличные возможности, спортивные объекты.

И всё это дает уверенность, что Европиада в Минске будет очень успешной

Полную версию эксклюзивного интервью со спортивным директором Европейских олимпийских комитетов смотрите 8 января в 19.30 в итоговой информационно-аналитической программе «Неделя».