В первой после возвращения гонке преследования Дарья Домрачева с шестью промахами финишировала 34-й

Новости Германии. В немецком Оберхофе продолжают кипеть биатлонные страсти в рамках четвертого этапа Кубка мира. 7 января стреляющие лыжники обоих полов определяли сильнейших в гонках преследования. Первыми на старт вышли мужчины. Главный фаворит сезона – француз Мартэн Фуркад – в очередной раз подтвердил свой статус. С восьмой позиции на старте он поднялся на финишную первую.

Ставший вторым Арнд Пайфер из Германии проиграл Мартэну минуту и девять секунд. Третья ступень подиума окрасилась в итальянские цвета – на нее взобрался Доминик Виндиш. Наш Сергей Бочарников проиграл победителю более 4,5 минут и стал 36-м. А вот Роман Елетнов и вовсе не финишировал.

В женском пасьюте нам также не приходилось рассчитывать на успехи белорусок. Проводившая вторую гонку после возвращения на лыжню Дарья Домрачева допустила шесть промахов и в итоге стала 34-й, а Ирина Кривко откатилась на 41-ю позицию, при том, что стартовала 18-й.

Победу праздновала француженка Мари Дорэн-Абар. Она оставила позади Кайсу Макарайнэн и Габриэлу Коукалову, которые были выше по итогам спринта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».