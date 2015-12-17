Новости Беларуси. Тысячи участников из 50 стран мира. Беларусь примет Европейский юношеский олимпийский фестиваль. И пусть он состоится лишь в 2019 году, подготовка к первенству уже началась. Заявка белорусской столицы была поддержана на Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов. В первую очередь к фестивалю подготовят спортивные площадки. Состязания пройдут на аренах и стадионах топ-уровня – практически все они уже не раз обкатаны, за исключением минского стадиона «Динамо». Он находится на реконструкции. Особое внимание уделят объектам общественного питания: меню адаптируют для юных спортсменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мероприятия будут проводиться, конечно, спортивные в городе Минске в основном, но в целом будут задействованы все регионы нашей страны, потому что приедут молодые ребята: от 14 до 17 лет, которым, несомненно, захочется посмотреть нашу страну, а мы с удовольствием покажем все то, что у нас есть.