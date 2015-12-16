Стипендиатам Президентского спортивного клуба на 2016 год 16 декабря вручили именные свидетельства

Новости Беларуси. На пути к Олимпу. 16 декабря определены стипендиаты Президентского спортивного клуба, которые получат поддержку в следующем году. В списке около 200 спортсменов, паралимпийцев и тренеров. С некоторыми из них познакомилась корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Порхать, как бабочка, у станка и феерично управлять мячом. 15-летняя гимнастка Анна Швайба подает большие надежды. Но путь грации труден и тернист с первых шагов.

Анна Швайба, чемпион Европы по художественной гимнастике среди юниоров:

Тренера растягивают. И гнуть спину очень больно. Но надо терпеть, потому что тренера тоже не любят, когда ты плачешь.

Но те, кто преодолел сложности, познал и вкус первых побед. В составе юниорской сборной она стала чемпионкой Европы в групповых упражнениях с пятью мячами. А сегодня грация среди стипендиатов Президентского спортивного клуба на 2016 год.

Дмитрий Лукашенко, Председатель центрального совета республиканского государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб»:

Докажите себе и нам, что невозможное – возможно. Добейтесь своих поставленных целей, побейте рекорды и покорите свои желанные вершины. И помните, что мы в вас верим. На вас надеются. Мы всегда вас поддерживаем.

В зале спортсмены, паралимпийцы и тренеры. Это две сотни подающих надежды представителей легкой атлетики, биатлона, гребли и дзюдо.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

В текущем году нашими спортсменами было завоевано 660 медалей. Это спортивные форумы самого высокого уровня. Из них 407 медалей на счету нашей молодежи. Это, безусловно, является хорошим результатом той работы, которая сегодня проводится общественными организациями, Министерством спорта и туризма, Национальным олимпийским комитетом.

Ольга Власовец, СТВ:

Их имена только начинают звучать в спорте. Но большинство из стипендиатов уже имеют медали чемпионатов мира и Европы в своих возрастных категориях. А два десятка из них поднимались на высшую ступень подиума.

Традиции присуждать стипендию перспективным спортсменам уже 10 лет. В разные годы ее получали биатлонистка Надежда Скардино, гимнастка Мелитина Станюта, легкоатлетка Алина Талай. К высокой планке стремятся и юные дарования.

Эльвира Герман, чемпионка Европы среди юниоров по легкой атлетике:

Стипендию получила уже в третий раз. На самом деле, это очень хорошая поддержка для нас, спортсменов.

Первую свою стипендию я получала именно президентскую. И вот она дала мне очень большой толчок в жизни.

Дмитрий Миньков, серебряный призёр Чемпионата Европы по дзюдо среди молодежи:

Я, как любой спортсмен, мечтаю об олимпийской награде, особенно золотой.

Максим Рыженков, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:

Мы должны воспитывать в наших молодых спортсменах здоровый патриотизм и мотивацию лидера. Можно быть в сто раз сильнее своего соперника, обладать любыми технологиями, навыками того, как победить, но не иметь этой воли к победе, без которой не будет результата.

Внимание и финансовая поддержка – достойный стимул. Инвентарь, медикаменты, восстановление после турниров – будущим звездам белорусского спорта такая помощь весьма кстати, ведь уже в следующем году они готовятся выступить на турнирах мирового уровня.