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Большинство немцев считает, что Шольцу не место в правительстве

09 декабря 2023 14:24
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Более 70% опрошенных немцев считают, что Шольц плохо справляется с работой федерального канцлера. По данным социсследования, практически такой же процент респондентов так считает и обо всем правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство немцев считает, что Шольцу не место в правительстве-1

Неутешительные показатели доверия стали следствием его политики. Отказ Конституционного суда в допбюджете, проблемы в социальной сфере и постоянные забастовки рабочих привели к началу экономического спада. Не зря немецкие лингвисты назвали словом года в Германии «кризис».

# Кризис в ЕС # Олаф Шольц # Новости Германии # Фотофакт

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