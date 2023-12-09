Большинство немцев считает, что Шольцу не место в правительстве

Более 70% опрошенных немцев считают, что Шольц плохо справляется с работой федерального канцлера. По данным социсследования, практически такой же процент респондентов так считает и обо всем правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Неутешительные показатели доверия стали следствием его политики. Отказ Конституционного суда в допбюджете, проблемы в социальной сфере и постоянные забастовки рабочих привели к началу экономического спада. Не зря немецкие лингвисты назвали словом года в Германии «кризис».