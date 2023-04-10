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Соболенко сохранила позиции в обновлённом теннисном рейтинге

10 апреля 2023 14:28
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Представлен обновленный теннисный рейтинг. Арина Соболенко, несмотря на пропуск турнира в Чарльстоне, продолжает оставаться второй ракеткой планеты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соболенко сохранила позиции в обновлённом теннисном рейтинге-1

С небольшим плюсом закончила неделю Виктория Азаренко. Отныне она – 16-я в мире. Отдельного упоминания заслуживает прогресс Ирины Шиманович. Она впервые в жизни играла на состязаниях под эгидой ВТА и стала победительницей в дуэте. Белоруска поднялась на 200 позицию в одиночке и на 100 – в паре. А вне конкуренции остается полька Ига Свентек.

# Теннис # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Ига Свентек # Фотофакт

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