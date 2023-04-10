Соболенко сохранила позиции в обновлённом теннисном рейтинге

С небольшим плюсом закончила неделю Виктория Азаренко. Отныне она – 16-я в мире. Отдельного упоминания заслуживает прогресс Ирины Шиманович. Она впервые в жизни играла на состязаниях под эгидой ВТА и стала победительницей в дуэте. Белоруска поднялась на 200 позицию в одиночке и на 100 – в паре. А вне конкуренции остается полька Ига Свентек.