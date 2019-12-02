В Минске стартует городской этап турнира «Золотая шайба»

Новости Беларуси. 2 декабря в Минске стартует городской этап республиканских соревнований среди детей и подростков «Золотая шайба», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже через несколько часов на катке школы олимпийского резерва по фигурному катанию состоится торжественная церемония открытия турнира. В этом сезоне за победу сразятся 9 лучших команд, по одной от каждого района Минска.

История соревнований среди любительских подростковых команд в нашей стране насчитывает уже более 20 лет. Турнир был возрождён по инициативе главы государства. Президентский спортивный клуб входит в число организаторов «Золотой шайбы». Им учреждаются кубки и специальные призы для команд. «Успеем на пляж, давайте тренироваться». Как возрождали турнир «Золотая шайба»