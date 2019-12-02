«Результат немного неожиданный». Волейбольная «Минчанка» проиграла москвичкам из «Динамо»

Дарья Володько, игрок ВК «Минчанка»:

Начнем с того, что соперник очень сильный. Это не показатель того, что сейчас идет во второй части турнирной таблицы, он (соперник – прим. ред.) достоин чемпионства и видно, что добавляет. Но результат немного неожиданный, думала, будет немного другой. Я не говорю о какой-то там победе, а о равной борьбе, по крайней мере. Не получился прием, и соответственно, мы перешли на очень простую игру. А с такими опытными игроками это непозволительно.