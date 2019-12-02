В спринте на КМ в Эстерсунде лучшим стал Бё, белорус Бочарников – 21-й

Новости мира. В шведском Эстерсунде накануне прошли две спринтерские гонки первого в сезоне этапа Кубка мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». У мужчин лучшим стал норвежец Йоханес Бё. Белорус Сергей Бочарников занял 21-е место.
Новости мира. В шведском Эстерсунде накануне прошли две спринтерские гонки первого в сезоне этапа Кубка мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». У мужчин лучшим стал норвежец Йоханес Бё. Белорус Сергей Бочарников занял 21-е место.
А у женщин победа досталась итальянке Доротее Вирер. Лучший результат среди белорусок показала Елена Кручинкина. Она 31-я. Этап Кубка мира продолжится 4 декабря индивидуальной гонкой у мужчин.