В спринте на КМ в Эстерсунде лучшим стал Бё, белорус Бочарников – 21-й

Новости мира. В шведском Эстерсунде накануне прошли две спринтерские гонки первого в сезоне этапа Кубка мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». У мужчин лучшим стал норвежец Йоханес Бё. Белорус Сергей Бочарников занял 21-е место.