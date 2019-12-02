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В спринте на КМ в Эстерсунде лучшим стал Бё, белорус Бочарников – 21-й

02 декабря 2019 12:19
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Новости мира. В шведском Эстерсунде накануне прошли две спринтерские гонки первого в сезоне этапа Кубка мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». У мужчин лучшим стал норвежец Йоханес Бё. Белорус Сергей Бочарников занял 21-е место.

В спринте на КМ в Эстерсунде лучшим стал Бё, белорус Бочарников – 21-й-1

А у женщин победа досталась итальянке Доротее Вирер. Лучший результат среди белорусок показала Елена Кручинкина. Она 31-я. Этап Кубка мира продолжится 4 декабря индивидуальной гонкой у мужчин.

В спринте на КМ в Эстерсунде лучшим стал Бё, белорус Бочарников – 21-й-4

# Биатлон # Йоханес Бе # Фотофакт

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