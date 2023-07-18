Борисовский БАТЭ играет с «Партизани» в квалификации Лиги чемпионов. Главком белорусов о шансах на победу

Кирилл Альшевский, главный тренер БАТЭ:

Наша основная задача – сфокусировать все внимание только на себе с точки зрения игры. То есть учесть возможные игровые моменты нашего соперника, это будет самое важное, что должны предопределить. Поэтому от себя и исходим. Надеемся, что нам удастся показать свою игру, то есть это самое главное. Если мы сможем это сделать, то тогда можем рассчитывать на приемлемый для нас результат.