Борисовский БАТЭ играет с «Партизани» в квалификации Лиги чемпионов. Главком белорусов о шансах на победу

Сегодня, 18 июля, БАТЭ проведет ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Соперник борисовчан – албанский «Партизани», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Сегодня, 18 июля, БАТЭ проведет ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Соперник борисовчан – албанский «Партизани», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Неделю назад оппоненты сыграли вничью – 1:1. Ответный поединок пройдет на стадионе клуба «Мезекевешд» в Венгрии. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по белорусскому времени. Обслуживать игру будет бригада арбитров из Шотландии.
Кирилл Альшевский, главный тренер БАТЭ:
Наша основная задача – сфокусировать все внимание только на себе с точки зрения игры. То есть учесть возможные игровые моменты нашего соперника, это будет самое важное, что должны предопределить. Поэтому от себя и исходим. Надеемся, что нам удастся показать свою игру, то есть это самое главное. Если мы сможем это сделать, то тогда можем рассчитывать на приемлемый для нас результат.
Для того чтобы пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, нужно преодолеть четыре круга квалификации. Победитель противостояния БАТЭ – «Партизани» встретится с чемпионом Кипра «Арисом» из Лимасола.