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Борисовский БАТЭ играет с «Партизани» в квалификации Лиги чемпионов. Главком белорусов о шансах на победу

18 июля 2023 18:35
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Сегодня, 18 июля, БАТЭ проведет ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Соперник борисовчан – албанский «Партизани», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Борисовский БАТЭ играет с «Партизани» в квалификации Лиги чемпионов. Главком белорусов о шансах на победу-1

Неделю назад оппоненты сыграли вничью – 1:1. Ответный поединок пройдет на стадионе клуба «Мезекевешд» в Венгрии. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по белорусскому времени. Обслуживать игру будет бригада арбитров из Шотландии.

Борисовский БАТЭ играет с «Партизани» в квалификации Лиги чемпионов. Главком белорусов о шансах на победу-4

Кирилл Альшевский, главный тренер БАТЭ:
Наша основная задача сфокусировать все внимание только на себе с точки зрения игры. То есть учесть возможные игровые моменты нашего соперника, это будет самое важное, что должны предопределить. Поэтому от себя и исходим. Надеемся, что нам удастся показать свою игру, то есть это самое главное. Если мы сможем это сделать, то тогда можем рассчитывать на приемлемый для нас результат.

Борисовский БАТЭ играет с «Партизани» в квалификации Лиги чемпионов. Главком белорусов о шансах на победу-7

Для того чтобы пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, нужно преодолеть четыре круга квалификации. Победитель противостояния БАТЭ – «Партизани» встретится с чемпионом Кипра «Арисом» из Лимасола.

# Футбол # Кирилл Альшевский # Фотофакт

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