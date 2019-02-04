Где можно поймать много рыбы в Беларуси? Советы вице-чемпиона мира по спортивному лову

В конце января в Болгарии на озере Широка поляна состоялся XVI Чемпионат мира по ловле рыбы на мормышку со льда. Оттуда белорусская команда вернулась с высокими наградами.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – главный тренер сборной Республики Беларусь по лову рыбы на мормышку – Александр Романов и вице-чемпион мира по спортивному лову рыбы – Александр Розин.
Где можно поймать много рыбы в Беларуси?
Александр Розин, вице-чемпион мира по спортивному лову рыбы:
Смотря на какую рыбу рассчитывать. Если ловить хищную рыбу, то наверное это, всё-таки, Нарочь, какие-то Браславские озера, там очень много щуки, окуня. А если белую рыбу, то далеко ехать не надо, можно ехать на Вячу. Там поймаешь плотвичку, подлещик, окунёк на Минском море тоже есть, на Заславском водохранилище. Если вам нравится процесс, далеко ехать не надо. Если тебе нужен трофей, конечно, от Минска надо немножко отъехать.