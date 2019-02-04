Где можно поймать много рыбы в Беларуси? Советы вице-чемпиона мира по спортивному лову

В конце января в Болгарии на озере Широка поляна состоялся XVI Чемпионат мира по ловле рыбы на мормышку со льда. Оттуда белорусская команда вернулась с высокими наградами.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – главный тренер сборной Республики Беларусь по лову рыбы на мормышку – Александр Романов и вице-чемпион мира по спортивному лову рыбы – Александр Розин.