Талисман Игр, олимпийская форма и фестиваль «Вытокі». О чём ещё рассказала пресс-секретарь НОК?

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Республики Беларусь – Виктория Меннанова. Наши спортсмены уже отправились в Токио на Олимпиаду или кто-то еще остался? Виктория Меннанова, пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:

Некоторые спортсмены отправились на учебно-тренировочные сборы. В частности команда по плаванию уже прибыла в Японию и они проходят сбор недалеко от Осаки. В олимпийскую деревню спортсмены прибудут 20 июля до церемонии открытия. До 23 июля мы ожидаем, что прилетят представители еще десяти видов спорта, и уже на церемонию открытия мы вместе представим нашу олимпийскую сборную, команду Республики Беларусь. Под вопросом находился парад спортсменов, но на сегодняшний день принято решение, что парад спортсменов будет. Нововведением является два флагоносца на церемонии открытия – это мужчина и женщина. Наших флагоносцев мы определим до 21 июля и сообщим об этом всем нашим болельщикам.

Лицензии разыгрывались очень долго, не до конца было ясно, кто войдет в сборную. Какая у нас финальная цифра? Кто поедет? Виктория Меннанова:

109 спортсменов в 20 видах спорта представят Республику Беларусь на Играх XXXII Олимпиады в Токио. До последнего момента спортсмены выигрывали право побороться за медали Летней Олимпиады, ведь это почетно и для каждого спортсмена – это главная цель в жизни. Олимпийский цикл у нас продлился еще на год. Не буду выделять отдельных спортсменов, хочется верить, что у каждого будет возможность проявить себя, показать все свои силы, ведь этот год оказался для них непростым, в первую очередь психологически. Самой многочисленной у нас делегацией является команда по легкой атлетике и по гребле на байдарках и каноэ. Мы надеемся, что нашим болельщикам будет за кого болеть на этой Олимпиаде, и мы призываем это делать. За неделю до церемонии открытия, до старта игр мы в социальных сетях объявим акцию «Разам з камандай» – поддержи нашу команду на Олимпийских играх в Токио. Суть ее заключается в том, чтобы разместить спортивные фото, фото со спортивным инвентарем на фоне спортивного объекта и этот пост разместить у себя в Instagram-аккаунте с хэштегом teamby2020. И впервые наша команда на Играх будет представлена под лого «team by» с таким прекрасным аистом – талисманом нашей команды. Впервые на Играх наша команда полетит под таким брендом.

В Японии разница с Беларусью 6 часов. Как прошла акклиматизация у спортсменов? Виктория Меннанова:

Акклиматизация проходит достаточно хорошо, спортсмены пользуются рекомендациями нашего Республиканского научно-практического центра спорта, и непосредственно все рекомендации были даны до отъезда спортсменов. Конечно же, это непросто, часовые пояса имеют большую разницу и в том числе на подготовке спортсменов они скажутся. Но мы очень надеемся, что самые главные наши спортсмены здоровы как физически, так и психологически. Поэтому мы надеемся, что все будет хорошо и они достойно пройдут акклиматизацию там.

Форму придумали и пошили у нас в Беларуси. Кто трудился над дизайном экипировки? Виктория Меннанова:

Над созданием экипировки трудилось предприятие «Соло-Пинск». Впервые наш белорусский производитель будет представлен на Олимпийских играх. Форма спортивной экипировки состоит из более чем 20 наименований, она непосредственно создавалась для тех климатических условий, в которых мы будем находиться на самих Играх. По словам спортсменов, форма им очень понравилась. Это мы можем наблюдать в социальных сетях, отклики на форму. И в том числе гражданско-парадная экипировка, в которой я сегодня здесь нахожусь, она была разработана белорусскими дизайнерами и пошита на белорусском предприятии.

Спортивно-культурный фестиваль «Вытокі» начался в стране. Расскажите подробнее об этом мероприятии. Виктория Меннанова:

Фестиваль «Вытокі» состоялся уже в нескольких регионах нашей страны и следующей остановкой станет Могилевская область, город Бобруйск принимает культурно-спортивные мероприятия. Суть его заключается в том, что мы пытаемся раскрыть потенциал конкретного региона через спорт, науку, культуру, искусство, образование. И тем самым даем возможность проявить себя, свои таланты, возможности и способности жителям того региона, в котором проходят культурно-спортивные мероприятия. Бобруйск принимает фестиваль с 15 по 17 июля. Следующий фестиваль у нас состоится с 22 по 24 июля на территории Минской области в Солигорске.

Чем он интересен? Тем что здесь мы можем видеть различные направления жизнедеятельности человека, и мы тем самым можем предоставить мероприятие людям разных интересов и профессий. Что самое важное: семьи приходят на этот праздник, родители с детками, бабушки с внуками и на самом деле могут найти интересные занятия для того или иного возраста. Начинается все с культурной программы, концерт органной музыки, научные проекты, круглые столы, образовательные проекты, и кульминационным днем является открытие спортивных локаций, спортивная площадка с концертом, с участием звезд белорусской эстрады и праздничным салютом.