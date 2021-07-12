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Гандбол. Команда «Мешков Брест» вышла из отпуска. Игроки познакомились с новым тренерским штабом

12 июля 2021 19:12
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Новости Беларуси. Гандбольная команда «Мешков Брест» вышла из отпуска. 12 июля спортсмены провели первую тренировку, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гандбол. Команда «Мешков Брест» вышла из отпуска. Игроки познакомились с новым тренерским штабом-1

На дебютном занятии игроки познакомились с новым тренерским штабом. Теперь руководить «мешковцами» будет испанец Дани Гордо. На неделе игроки начнут проходить медобследование и тестирование.

Гандбол. Команда «Мешков Брест» вышла из отпуска. Игроки познакомились с новым тренерским штабом-4

Первая проба сил – летние спарринги в начале августа. Брестчане планируют сыграть товарищеские матчи с московским ЦСКА, а далее принять участие в традиционном «Кубке Белгазпромбанка».

# Гандбол # Фотофакт

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