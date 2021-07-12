Гандбол. Команда «Мешков Брест» вышла из отпуска. Игроки познакомились с новым тренерским штабом

Новости Беларуси. Гандбольная команда «Мешков Брест» вышла из отпуска. 12 июля спортсмены провели первую тренировку, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На дебютном занятии игроки познакомились с новым тренерским штабом. Теперь руководить «мешковцами» будет испанец Дани Гордо. На неделе игроки начнут проходить медобследование и тестирование.