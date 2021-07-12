Белорусская команда завоевала 15 наград на ЧМ по подводному спорту

Новости Беларуси. В Томске состоялся чемпионат мира по спортивному дайвингу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соревнованиях принимали участие около 400 спортсменов из 30 стран мира. На турнире была представлена и сборная Беларуси.

Наши спортсмены вернулись с медалями. Представители национальной команды завоевали 15 наград: из них 6 золотых, 3 серебряных и 6 бронзовых.