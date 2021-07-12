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Белорусская команда завоевала 15 наград на ЧМ по подводному спорту

12 июля 2021 19:13
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Новости Беларуси. В Томске состоялся чемпионат мира по спортивному дайвингу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соревнованиях принимали участие около 400 спортсменов из 30 стран мира. На турнире была представлена и сборная Беларуси.

Белорусская команда завоевала 15 наград на ЧМ по подводному спорту-1

Наши спортсмены вернулись с медалями. Представители национальной команды завоевали 15 наград: из них 6 золотых, 3 серебряных и 6 бронзовых.

Белорусская команда завоевала 15 наград на ЧМ по подводному спорту-4

Белорусская команда завоевала 15 наград на ЧМ по подводному спорту-6

Отметим, что в рамках чемпионата мира по подводному спорту также состоялись соревнования по плаванию в ластах.

# Спортивные соревнования # Фотофакт

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