БАТЭ против ХИКа, брестское «Динамо» против «Атромитос». Стали известны возможные соперники белорусов в Лиге Европы и Лиге чемпионов

Новости Беларуси. 23 июля в Ньоне стали известны вероятные соперники белорусских футбольных клубов в третьих квалификационных раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Но прежде, нашим командам предстоит преодолеть вторые раунды отбора. Так, БАТЭ в Лиге чемпионов соперничает с финским ХИКом.

Первый матч пройдет уже 25 июля на «Борисов-Арене». Если 14-кратные чемпионы Беларуси успешно преодолеют этот барьер, то в 3 раунде сыграют с победителем пары, албанским «Кукеси» или азербайджанским «Карабахом».

Во втором квалификационном раунде Лиги Европы выступают сразу три белорусских клуба. Дебютные матчи этой стадии наши полпреды также проведут на этой неделе, 26 июля. Минское «Динамо» на выезде сыграет с «Дунайской Стредой» из Словакии. «Шахтер» в Солигорске встретится с польским «Лехом», а брестское «Динамо» в городе над Бугом будет принимать «Атромитос».

Самый грозный соперник в третьем раунде Лиги Европы достался минчанам. В случае успеха в противостоянии с «Дунайской Стредой», бело-голубых ждет питерский «Зенит». «Шахтер» может встретиться с бельгийским «Генком» или люксембуржской «Фолой», а брестчане с боснийским «Железничаром» или кипрским «Аполлоном».