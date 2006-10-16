БАТЭ по-прежнему лидирует

После 23-го тура чемпионата Беларуси по футболу по-прежнему лидирует БАТЭ. А вот прошлогодний чемпион - солигорский <Шахтер>, накануне неожиданно уступил жодинскому <Торпедо> 0:1 и откатился на 4-е место в таблице. МТЗ-РИПО без проблем выиграл у могилевского <Днепра> 3:1, одержав пятую победу подряд. Викторию отпраздновало и минское <Динамо>. Разгромившее <Гомель> 4:1. Таким образом за три тура до финиша бобруйской <Белшины>ситуация незавидная - в следующем сезоне придется ей играть в первом дивизионе. После проигрыша <Дариде> белшиновцы утратили даже теоретические шансы остаться в высшей лиге.