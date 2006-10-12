В Израиле впервые в истории страны состоялись скачки

За действом наблюдали около 5 тысяч человек. На новом ипподроме собрались как истинные ценители этого вида спорта, так и его ярые противники. Представители организации по защите животных выступают категорически против проведения скачек в Израиле. Они считают, что чрезмерные нагрузки не лучшим образом сказываются на здоровье лошадей. Руководители же ипподрома надеются, что скачки станут традиционными и что им удастся открыть тотализатор. Также планируется на основе ипподрома создать целый комплекс с гостиницами, торговым центром и ресторанами. По предварительным подсчетам, проект обойдется в 51 миллион долларов. Однако организаторов шоу сумма не пугает. Уже сегодня есть ряд инвесторов готовых финансировать проект.