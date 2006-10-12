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Первая победа в отборочном турнире чемпионата Европы по футболу!

12 октября 2006 07:44
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Сборная Беларуси по футболу одержала 11 октября первую победу в отборочном турнире чемпионата Европы.Подопечные Юрия Пунтуса на стадионе <Динамо> нанесли поражение команде Словении со счетом 4:2. И хотя на перерыв хозяева ушли, проигрывая, после антракта белорусы еще трижды смогли поразить ворота словенцев. Таким образом, после 4 игр наша команда имеет в своем активе 4 очка. Следующий матч дружина Юрия Пунтуса проведет 24 марта с представителями Люксембурга.

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