Первая победа в отборочном турнире чемпионата Европы по футболу!

Сборная Беларуси по футболу одержала 11 октября первую победу в отборочном турнире чемпионата Европы.Подопечные Юрия Пунтуса на стадионе <Динамо> нанесли поражение команде Словении со счетом 4:2. И хотя на перерыв хозяева ушли, проигрывая, после антракта белорусы еще трижды смогли поразить ворота словенцев. Таким образом, после 4 игр наша команда имеет в своем активе 4 очка. Следующий матч дружина Юрия Пунтуса проведет 24 марта с представителями Люксембурга.