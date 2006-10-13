В столице пройдут соревнования по массовым видам спорта

В Минске пройдет Открытое первенство города по массовым видам спорта <Минская осень>. Среди участников - более полутора тысяч профессиональных спортсменов, а также любителей спорта.Спортивные соревнования начнутся с лыжероллерных гонок. Забеги будут составлены по возрастным категориям. Поучаствовать в них смогут все желающие. Основное требование - наличие справки о состоянии здоровья. Затем эстафету примут конкобежцы-роллеры. За ними на старт выйдут велосипедисты. Помимо дипломов и медалей, победители получат пятикиллограммовые корзины с фруктами. Стартует <Минская осень> 14 октября в 10.00 на лыжероллерной трассе проспекта Победителей.