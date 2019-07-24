БАТЭ дома обыграл «Русенборг» в Лиге чемпионов

«Жёлто-синие» с первых минут захватили инициативу и очень быстро добились успеха. Счёт открыл Игорь Стасевич. Он реализовал пенальти. Постепенно норвежский клуб смог выровнять игру, а затем сравнять счёт с помощью Кондрасена.

Бага: «У нас каждый игрок – лидер в раздевалке и на базе, и на поле»

После перерыва команда Алексея Баги была более активна и снова вышла вперёд. Максим Скавыш сумел опередить голкипера гостей в борьбе за мяч – 2:1.