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БАТЭ дома обыграл «Русенборг» в Лиге чемпионов

24 июля 2019 20:05
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Новости Беларуси. Борисовский БАТЭ одолел норвежский «Русенборг» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

БАТЭ дома обыграл «Русенборг» в Лиге чемпионов-1

«Жёлто-синие» с первых минут захватили инициативу и очень быстро добились успеха. Счёт открыл Игорь Стасевич. Он реализовал пенальти. Постепенно норвежский клуб смог выровнять игру, а затем сравнять счёт с помощью Кондрасена.

Бага: «У нас каждый игрок – лидер в раздевалке и на базе, и на поле»

После перерыва команда Алексея Баги была более активна и снова вышла вперёд. Максим Скавыш сумел опередить голкипера гостей в борьбе за мяч – 2:1.

БАТЭ дома обыграл «Русенборг» в Лиге чемпионов-4

«Русенборг» организовал финальный штурм ворот Антона Чичкана, но борисовчане сумели выстоять. Ответный матч пройдёт 31 июля в Тронхейме.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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