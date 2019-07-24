Рауль Алонсо о новом сезоне: «Нам предстоит пережить около 70 матчей»

Новости Беларуси. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова начал подготовку к новому сезону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В привычных условиях спорткомплекса «Виктория» БГК будет тренироваться две недели, вплоть до сбора в Словении. Затем «мешковцев» ждут подготовительные турниры в России и дома в Бресте.

В составе чемпиона Беларуси сразу шесть новичков: Марко Панич, Даниель Андреев, Неманья Обрадович, Никита Вайлупов, Яка Малус и Вильям Аккамбрэ. Как и прошлом сезоне, команда будет сражаться на трех фронтах: в чемпионате Беларуси, Лиге Чемпионов и SEHA-лига.