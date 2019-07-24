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Рауль Алонсо о новом сезоне: «Нам предстоит пережить около 70 матчей»

24 июля 2019 07:18
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Новости Беларуси. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова начал подготовку к новому сезону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В привычных условиях спорткомплекса «Виктория» БГК будет тренироваться две недели, вплоть до сбора в Словении. Затем «мешковцев» ждут подготовительные турниры в России и дома в Бресте.

В составе чемпиона Беларуси сразу шесть новичков: Марко Панич, Даниель Андреев, Неманья Обрадович, Никита Вайлупов, Яка Малус и Вильям Аккамбрэ. Как и прошлом сезоне, команда будет сражаться на трех фронтах: в чемпионате Беларуси, Лиге Чемпионов и SEHA-лига.

Рауль Алонсо о новом сезоне: «Нам предстоит пережить около 70 матчей»-1

Рауль Алонсо, главный тренер БГК имени Мешкова:
Мы принадлежим к тем командам, у которых очень много игр в течение сезона. Нам предстоит пережить около 70 матчей, остаться здоровыми без повреждений. Если все получится и все будут здоровы, мы достигнем своих целей.

То, что команда качественная – это очевидно. Вопрос только в том, сколько потребуется времени, чтобы интегрироваться в команду и сыграться. Но я очень доволен всеми, кого приобрели.

# Гандбол # Рауль Алонсо # Фотофакт

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