Бага: «У нас каждый игрок – лидер в раздевалке и на базе, и на поле»

Новости Беларуси. В этом сезоне у «Русенборга» не все так гладко: команда занимает 6 место в чемпионате Норвегии, отставая от лидера – «Мольде» – на 9 очков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Такое положение команды можно списать на невзрачный старт. Потому что в последних 6 матчах внутреннего первенства у «Русенборга» 5 побед. К тому же, не будем забывать, что 4 сезона кряду именно эта команда неизменно становилась чемпионом страны. В первом раунде квалификации норвежцы по сумме двух встреч разгромили североирландский «Линфилд» – 6:0.

Алексей Бага, главный тренер ФК БАТЭ:

Самый титулованный клуб Норвегии – не самой последней футбольной страны – с хорошим подбором исполнителей, а место в таблице, еще раз говорю, ни о чем не говорит. Сейчас очень добротноя и качественная, и очень организованная команда. Много системных моментов в атаке: люди знают, что делать и когда. То же самое касается обороны. Средний игровой возраст очень хороший, люди имеют опыт выступления в чемпионате Франции, Италии. Есть легионеры, которые добавляют изюминку в команду, то есть это очень и очень приличный соперник.

У БАТЭ сейчас есть кадровые проблемы. Из-за травм не сыграют Егор Филипенко и Виллюм Тор Виллюмссон. Также затянулось лечение вратаря – Дениса Щербицкого. К слову, стало известно о возвращении Сергея Черника – экс-игрока национальной сборной и БАТЭ. В матче с «Русенборгом» ворота борисовского клуба, скорее всего, будет защищать Антон Чичкан. Алексей Бага уверен в тех, кто 24 июля выйдет на поле.

Алексей Бага:

Настраивать тут никого не надо, мы прекрасно понимаем, с кем мы играем, в каком раунде и для чего. Поэтому никаких слов дополнительных не нужно. У нас каждый игрок – лидер в раздевалке и на базе, и на поле. Есть теневые лидеры, есть, кто играет на рояле, есть те, кто тягает его. В такой команде, как БАТЭ, собраны все лидеры. Каждую минуту должны это проявляться и в быту, и на поле. Я бы тут фамилии чьи-то не называл, они все дороги для команды, футболисты все самые лучшие, все мои любимые.