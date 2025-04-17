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Сборная Беларуси по мини-футболу победила Мальту в заключительном поединке квалификации Евро-2026

17 апреля 2025 11:45
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Сборная Беларуси по мини-футболу играючи справилась с мальтийцами в заключительном поединке квалификации Евро-2026, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Данный матч турнирного значения не имел. Однако отбывать номер дружина Александра Черника не стала и показала на что способна. В первом тайме счет открыл Александр Умпилович. Во втором отрезке его почин поддержали Сергей Крыкун, Владислав Селюк и Дмитрий Шимановский. Таким образом, белорусы подтвердили свое первое место в группе, выигранное досрочно. Финальная часть Евро пройдет в январе-феврале 2026 года в Латвии и Литве.

# Мини-футбол

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