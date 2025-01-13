Азаренко завершила выступление в стартовом круге Australian Open

Виктория Азаренко сенсационно завершила выступление на первом в сезоне турнире серии Большого шлема Открытом чемпионате Австралии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В матче стартового круга отечественная спортсменка не справилась с итальянкой Лючией Бронцетти. Белоруска опережала свою оппонентку в рейтинге более чем на 50 пунктов. Тем не менее первый сет Виктория отдала практически без борьбы, а судьба второго решилась на тай-брейке. Как итог поражение – 2:6, 6:7.

В активе нашей спортсменки два эйса, столько же двойных ошибок и брейк-пойнтов. Азаренко – двукратная чемпионка турнира. Белоруска проиграла в первом круге этих соревнований впервые с 2021-го.

Действующая чемпионка Australian Open первая ракетка планеты из Беларуси Арина Соболенко в первом круге победила американку Слоан Стивенс и дальше сыграет с испанкой Джессикой Манейро.