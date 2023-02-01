Баскетболисты «Минска» проиграли стартовый поединок чемпионата Единой лиги ВТБ

Отметим, на тренерском мостике вместо приболевшего Ростислава Вергуна командой руководил Алексей Суховецкий. Стартовали наши провально – за первые 8 минут смогли набрать лишь два очка и уступали 2:10. А завершилась первая четверть матча со счетом 29:15 в пользу «Астаны». Во второй четверти наша команда прибавила, серьезно подтянулась и сократила отставание до двух очков – 43:41.

На следующем отрезке игры «Астана» вновь завладела преимуществом – 67:55. +12, но Минск сражался. Интрига сохранялась вплоть до последних секунд матча. Несмотря на то, что наша дружина была очень близка к положительному результату, наша команда все же уступила со счетом 82:86.