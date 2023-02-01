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Баскетболисты «Минска» проиграли стартовый поединок чемпионата Единой лиги ВТБ

01 февраля 2023 17:21
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Новости Беларуси. Баскетболисты «Минска» провели стартовый поединок второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наша дружина противостояла «Астане».

Баскетболисты «Минска» проиграли стартовый поединок чемпионата Единой лиги ВТБ-1

Отметим, на тренерском мостике вместо приболевшего Ростислава Вергуна командой руководил Алексей Суховецкий. Стартовали наши провально – за первые 8 минут смогли набрать лишь два очка и уступали 2:10. А завершилась первая четверть матча со счетом 29:15 в пользу «Астаны». Во второй четверти наша команда прибавила, серьезно подтянулась и сократила отставание до двух очков – 43:41.  

Баскетболисты «Минска» проиграли стартовый поединок чемпионата Единой лиги ВТБ-4

На следующем отрезке игры «Астана» вновь завладела преимуществом – 67:55. +12, но Минск сражался. Интрига сохранялась вплоть до последних секунд матча. Несмотря на то, что наша дружина была очень близка к положительному результату, наша команда все же уступила со счетом 82:86.  

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# Баскетбол # Ростислав Вергун # Алексей Суховецкий # Фотофакт

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