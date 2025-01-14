Прямой эфир

Баскетболисты «Минска» прервали победную серию в Единой молодежной Лиге ВТБ

14 января 2025 19:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Баскетболисты клуба «Минск» прервали шестиматчевую победную серию в Единой молодежной Лиге ВТБ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетболисты «Минска» прервали победную серию в Единой молодежной Лиге ВТБ-2

На домашней площадке наши ребята встречались с командой «Пари Нижний Новгород – Юниор». Накануне в первом поединке столичная дружина была сильней гостевой команды. На этот раз игра проходила по схожему сценарию, но роль ведомых исполняли хозяева. Первую четверть наши парни проиграли – 20:27. А на большой перерыв ушли с отставанием в 10 баллов – 33:43. 

Во второй половине матча белорусские баскетболисты предприняли активную попытку настичь оппонента. Но немного не хватило. Итоговый счет – 70:69 в пользу «Пари Нижний Новгород-Юниор».

# Баскетбол

Другие новости рубрики

Все новости
Сильнейшие стрелки Беларуси и России спорят за медали в Минске
14 января 2025 19:06

Сильнейшие стрелки Беларуси и России спорят за медали в Минске

Сейв нападающего минского «Динамо» Диллона Дюбе попал в топ КХЛ
14 января 2025 19:02

Сейв нападающего минского «Динамо» Диллона Дюбе попал в топ КХЛ

Минское «Динамо» уступило «Ладе» в выездном матче КХЛ
14 января 2025 19:01

Минское «Динамо» уступило «Ладе» в выездном матче КХЛ