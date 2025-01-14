Баскетболисты «Минска» прервали победную серию в Единой молодежной Лиге ВТБ

На домашней площадке наши ребята встречались с командой «Пари Нижний Новгород – Юниор». Накануне в первом поединке столичная дружина была сильней гостевой команды. На этот раз игра проходила по схожему сценарию, но роль ведомых исполняли хозяева. Первую четверть наши парни проиграли – 20:27. А на большой перерыв ушли с отставанием в 10 баллов – 33:43.

Во второй половине матча белорусские баскетболисты предприняли активную попытку настичь оппонента. Но немного не хватило. Итоговый счет – 70:69 в пользу «Пари Нижний Новгород-Юниор».