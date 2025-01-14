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Сильнейшие стрелки Беларуси и России спорят за медали в Минске

14 января 2025 19:06
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В первый соревновательный день открытого Кубка Беларуси по пулевой стрельбе участники, а их более 180 из Беларуси и России, определяли сильнейших в двух упражнениях. В миксах из пневматической винтовки бронзу завоевали белорусы Таисия Палюшик и Владимир Чернов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сильнейшие стрелки Беларуси и России спорят за медали в Минске-2

В финал из пневматического пистолета на дистанции 10 метров прошли только четыре пары. На золото претендовали наши Иван Казак и Надежда Леоновец. Основные соперники – дуэт из России, который со старта захватил лидерство. 

Белорусы пытались сократить отставание, но гости оказались точнее. Победа в международной части соревнований досталась россиянам, а в республиканском первенствовали Иван Казак и Надежда Леоновец.

Сильнейшие стрелки Беларуси и России спорят за медали в Минске-4

Иван Казак, победитель первого этапа Кубка Беларуси по пулевой стрельбе в миксе:
Впечатление чудесное, первый старт, в целом все как всегда сложилось. И очень интересно было стрелять, поскольку не всегда к нам приезжают из Российской Федерации спортсмены. А они создают хорошую конкуренцию, и чем выше конкуренция, тем интереснее стрелять. Поэтому хороший старт. Есть задачи с тренерами и личные, поэтому будем совершенствоваться.

Надежда Леоновец, победительница первого этапа Кубка Беларуси по пулевой стрельбе в миксе:
Было местами сложно и интересно. Что сложно – это еще интереснее. Нельзя было сказать перед финалом, что однозначно какая-то команда фаворит.

Турнир продлится до субботы. По итогам старта тренерский штаб определится с выездными составами на первенство и чемпионаты Европы, которые пройдут в марте.

# Спортивные соревнования

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