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«МЛ Витебск» обыграл «Арсенал» в предпоследнем поединке 8-го тура ЧБ по футболу

18 мая 2026 11:57
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«МЛ Витебск» обыграл «Арсенал» в предпоследнем поединке 8-го тура чемпионата страны по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Действующий обладатель золота остается единственным клубом, который не знает горечи поражений в Высшей лиге. Счет на 5-й минуте открыл Бассеку Диабате. Спустя 20 минут свою фамилию в протокол вписал Никита Глушков. Во втором тайме Иван Орешкевич закатил мяч в собственные ворота. Финальный результат 3:0 в пользу фаворита.

Из других исходов необходимо выделить поражение «Немана» от «Ислочи», и разгром, который учинил «Минск» «Белшине». Дуэль финалистов Кубка страны назначена на 20 мая.

# Футбол Беларуси

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