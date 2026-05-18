«МЛ Витебск» обыграл «Арсенал» в предпоследнем поединке 8-го тура ЧБ по футболу

«МЛ Витебск» обыграл «Арсенал» в предпоследнем поединке 8-го тура чемпионата страны по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Действующий обладатель золота остается единственным клубом, который не знает горечи поражений в Высшей лиге. Счет на 5-й минуте открыл Бассеку Диабате. Спустя 20 минут свою фамилию в протокол вписал Никита Глушков. Во втором тайме Иван Орешкевич закатил мяч в собственные ворота. Финальный результат 3:0 в пользу фаворита.

Из других исходов необходимо выделить поражение «Немана» от «Ислочи», и разгром, который учинил «Минск» «Белшине». Дуэль финалистов Кубка страны назначена на 20 мая.