Белорусы остались без наград юниорского ЧМ по дзюдо

Белорусы остались без наград юниорского чемпионата мира по дзюдо среди спортсменов до 21 года, соревнования завершились в столице Таджикистана Душанбе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Всего награды представительного турнира оспаривали более 100 участников из 20 стран. 5 октября на татами выходили два представителя нашей сборной. У мужчин в весовой категории свыше 100 килограммов Никита Масков уже в первом поединке уступил Ибрагиму Татароглу из Турции. У девушек в весе до 78, наша Славяна Рылкевич выиграла у Йилдыз Мурадовой из Туркменистана, но затем не справилась с Мари Коснаровой из Чехии.