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Баскетболисты из «Цмоки-Минск» обыграли «Астану» в рамках сезона Единой лиги ВТБ. Теперь они могут выйти в плей-офф

14 марта 2022 12:41
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Новости Беларуси. Баскетболисты из «Цмоки-Минск» на своей площадке одержали вторую победу в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетболисты из «Цмоки-Минск» обыграли «Астану» в рамках сезона Единой лиги ВТБ. Теперь они могут выйти в плей-офф-1

Дома им удалось обыграть спортсменов из «Астаны» со счетом 66:60. Самым результативным в составе драконов стал Андрей Стабровский, который заработал для своей команды 17 очков. Благодаря этой победе минчане смогли улучшить позицию в турнирной таблице и включиться в борьбу за выход в плей-офф. Следующую встречу против «Астаны», уже на выезде, столичные баскетболисты проведут 17 марта.

# Баскетбол # Андрей Стабровский # Фотофакт

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