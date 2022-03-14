Баскетболисты из «Цмоки-Минск» обыграли «Астану» в рамках сезона Единой лиги ВТБ. Теперь они могут выйти в плей-офф

Дома им удалось обыграть спортсменов из «Астаны» со счетом 66:60. Самым результативным в составе драконов стал Андрей Стабровский, который заработал для своей команды 17 очков. Благодаря этой победе минчане смогли улучшить позицию в турнирной таблице и включиться в борьбу за выход в плей-офф. Следующую встречу против «Астаны», уже на выезде, столичные баскетболисты проведут 17 марта.