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Динара Алимбекова взяла золото на Кубке Союза биатлонистов России

14 марта 2022 11:30
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4 медали за 2 гонки. Белорусские стреляющие лыжники продолжают коллекционировать награды Кубка Союза биатлонистов России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В женском пасьюте вне конкуренции была Динара Алимбекова, а в мужской гонке преследования вообще весь пьедестал оказался нашим.

Динара Алимбекова взяла золото на Кубке Союза биатлонистов России-1

Будущая чемпионка Динара Алимбекова отправилась на дистанцию только четвертой. Но почти идеальная стрельба и быстрые ноги сделали свое дело. На финише наша спортсменка привезла конкуренткам более минуты. Створ биатлонистка пересекла в гордом одиночестве.

Смольский, Лазовский и Лобастов. Белорусские биатлонисты заняли три первых места на Кубке в России. Читайте здесь.

# Биатлон # Динара Алимбекова-Смольская # Фотофакт

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