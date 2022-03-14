Динара Алимбекова взяла золото на Кубке Союза биатлонистов России

4 медали за 2 гонки. Белорусские стреляющие лыжники продолжают коллекционировать награды Кубка Союза биатлонистов России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В женском пасьюте вне конкуренции была Динара Алимбекова, а в мужской гонке преследования вообще весь пьедестал оказался нашим.

Будущая чемпионка Динара Алимбекова отправилась на дистанцию только четвертой. Но почти идеальная стрельба и быстрые ноги сделали свое дело. На финише наша спортсменка привезла конкуренткам более минуты. Створ биатлонистка пересекла в гордом одиночестве.