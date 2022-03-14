Белорусские паралимпийцы выступят на альтернативных играх в России

Белорусских паралимпийцев лишили Олимпиады, но их боевой дух и желание достигать новых вершин не сломить. Спортсменов оставили без главного старта, но возможность посоревноваться у них все равно будет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Альтернативная Паралимпиада под названием «Мы вместе. Спорт» пройдет в Ханты-Мансийске и предоставит возможность выступить и побороться за медали атлетам, которых в последний момент отстранили от участия в пекинских Играх. Наша сборная уже прилетела на место проведения соревнований и готовится к своим стартам.