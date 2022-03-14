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Белорусские паралимпийцы выступят на альтернативных играх в России

14 марта 2022 06:54
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Белорусских паралимпийцев лишили Олимпиады, но их боевой дух и желание достигать новых вершин не сломить. Спортсменов оставили без главного старта, но возможность посоревноваться у них все равно будет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские паралимпийцы выступят на альтернативных играх в России-1

Альтернативная Паралимпиада под названием «Мы вместе. Спорт» пройдет в Ханты-Мансийске и предоставит возможность выступить и побороться за медали атлетам, которых в последний момент отстранили от участия в пекинских Играх. Наша сборная уже прилетела на место проведения соревнований и готовится к своим стартам.

Сражаться за места на пьедестале будем в биатлоне и лыжных гонках. Турнир пройдет с 18 по 21 марта.

# Паралимпийские игры # Фотофакт

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