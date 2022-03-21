Баскетболисты «Цмоки-Минск» уступили краснодарскому «Локомотиву» в матче Единой лиги ВТБ

Новости Беларуси. Баскетболисты «Цмоки-Минск» продолжают выступать в рамках Единой Лиги ВТБ, сообщили в программе «СТВ-спорт». На этот раз в домашнем поединке они не смогли справиться с оппонентами из краснодарского «Локомотива-Кубань».