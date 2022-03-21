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Баскетболисты «Цмоки-Минск» уступили краснодарскому «Локомотиву» в матче Единой лиги ВТБ

21 марта 2022 12:58
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Новости Беларуси. Баскетболисты «Цмоки-Минск» продолжают выступать в рамках Единой Лиги ВТБ, сообщили в программе «СТВ-спорт». На этот раз в домашнем поединке они не смогли справиться с оппонентами из краснодарского «Локомотива-Кубань».

Баскетболисты «Цмоки-Минск» уступили краснодарскому «Локомотиву» в матче Единой лиги ВТБ-1

Соперник на классе обыграл «драконов», которые безуспешно старались исправить ситуацию. Встреча завершилась со счетом 104:79 в пользу гостей. Самым результативным в составе минчан стал Андрей Стабровский, который заработал для своей дружины 17 баллов. Следующую встречу столичные баскетболисты проведут 27 марта. Дома сразимся против саратовского «Автодора».

# Баскетбол # Андрей Стабровский # Фотофакт

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