Баскетболисты «Цмоки-Минск» уступили краснодарскому «Локомотиву» в матче Единой лиги ВТБ

Новости Беларуси. Баскетболисты «Цмоки-Минск» продолжают выступать в рамках Единой Лиги ВТБ, сообщили в программе «СТВ-спорт». На этот раз в домашнем поединке они не смогли справиться с оппонентами из краснодарского «Локомотива-Кубань».
Новости Беларуси. Баскетболисты «Цмоки-Минск» продолжают выступать в рамках Единой Лиги ВТБ, сообщили в программе «СТВ-спорт». На этот раз в домашнем поединке они не смогли справиться с оппонентами из краснодарского «Локомотива-Кубань».
Соперник на классе обыграл «драконов», которые безуспешно старались исправить ситуацию. Встреча завершилась со счетом 104:79 в пользу гостей. Самым результативным в составе минчан стал Андрей Стабровский, который заработал для своей дружины 17 баллов. Следующую встречу столичные баскетболисты проведут 27 марта. Дома сразимся против саратовского «Автодора».