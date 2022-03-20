Лукашенко поздравил команду Беларуси с выступлением на играх «Мы вместе. Спорт»

Новости Беларуси. Президент поздравил Национальную команду Беларуси по инваспорту с отличным выступлением на играх «Мы вместе. Спорт», где наши атлеты завоевали 16 медалей, 5 из которых высшей пробы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все наши люди поддерживают вас в борьбе за право заниматься любимым делом и отстаивать честь Беларуси на международных аренах без вмешательства политики. Мы гордимся вашей стойкостью и патриотизмом.