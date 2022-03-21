Форвард минского «Динамо» Илья Усов подписал контракт с клубом НХЛ

Новости Беларуси. Еще один белорусских хоккеист попал в сильнейшую лигу планеты — НХЛ, сообщили в программе «СТВ-спорт». Форвард минского «Динамо» Илья Усов подписал трехлетний контракт новичка с действующим обладателем Кубка Стэнли «Тампой-Бэй».

В нынешнем сезоне Усов выступал за «зубров» в КХЛ, где провел 40 матчей, в которых ему удалось набрать 26 баллов, что сделало его самым результативным белорусским игроком лиги.