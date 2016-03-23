Каха Басилия, президент Всемирной федерации шотокана: Шотокан – это образ жизни!

С 1993 года Вы приезжаете к нам в Республику Беларусь и делитесь бесценным опытом с нашими белорусскими спортсменами.

Каха Басилия, президент Всемирной федерации шотокана:

Белорусская федерация шотокан она очень эффективная. Она, по-моему, первая в этой системе нашла правильный подход к развитию современной федерации, которая соответствует всем мировым стандартам.

Для меня каратэ – это путь «Воина света». Вы не только последователь, но и, по сути, первооткрыватель современного шотокан-каратэ. Насколько я знаю, это было совсем непросто.

Каха Басилия, президент Всемирной федерации шотокана:

По правде говоря, это было очень сложно и это было для многих непонятно. Современный подход, современный спорт, современный шотокан – всё всерьёз. Японцы – они, всё-таки, своеобразный народ. Они в этом плане очень засекречены и стараются своё никому не отдавать. Они не заинтересованы в развитии, у них просто всё – как плановая система. Шотокан сегодня – это уже спорт. Мы должны уже идти вперёд. Мы «прорвались» в шотокан.

Это было нелегко, и многие, может быть, до сих пор нас осуждают, но жизнь покажет. Уже показала, что мы выбрали правильный путь! Те спортсмены, которые идут за нами, – у них уже есть выход. Мы проводим чемпионаты мира, чемпионаты Европы на очень высоком уровне. И наше поколение, как раз, – которое обязано сделать, построить новый дом. Дом для каратэ. Выйти из старого и сделать что-то новое. И я думаю, что мы это смогли. В чем суть человека? Это развиваться духовно, физически, ментально и материально. Искать себя.

Как Вы попали на стезу каратэ?

Каха Басилия, президент Всемирной федерации шотокана:

Я родился в Советском союзе, тогда всё запрещали. Даже Булгакова читать запрещали. Тогда всё было засекречено. И когда появились эти фильмы с Брюс Ли и т.д. – это был как «взрыв», как атомная бомба. Все начали заниматься каратэ.

Что такое каратэ? Человек, который занимается около пяти лет, – это хорошая система здоровья. Человек, который занимает около десяти лет, – это хорошая система самообороны. Пятнадцать-двадцать лет, – это уже образ жизни.

Некоторые не находят себя. Здесь надо очень много трудиться.