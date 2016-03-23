Новости Беларуси. Всем сестрам по серьгам. 23 марта юниорскую сборную Беларуси по конькобежному спорту чествовали в Министерстве спорта. На юниорском мировом форуме в Китае наша команда завоевала две медали: золотую и бронзовую. Триумфатором из Поднебесной вернулся Игнат Головотюк, выигравший «золото» в спринте на 500 метров. Также наша сборная заняла третье место в командном спринте.

23 марта конькобежцев чествовали первые лица Министерства спорта, было зачитано и поздравление Президента Александра Лукашенко. Напутствующие слова спортсменам сказали первый вице-президент Национального олимпийского комитета Максим Рыженков и первый заместитель министра спорта и туризма Александр Гагиев. Большие надежды нашей главной сборной связаны с перспективным Игнатом Головатюком, который уже в следующем сезоне будет выступать на взрослом уровне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лариса Казакевич, тренер Игната Головатюка:

Конечно, этот чемпионат мира много показал, открыл глаза. Во всем мире конкуренция очень высокая. Азиаты, корейцы, китайцы, японцы, голландцы, европейцы, канадцы – это очень сильные на сегодняшний день спортсмены, даже юниорского возраста. И наше первое место – это действительно сенсация.