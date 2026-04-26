Прямой эфир

Пообщались с Максимом Лемешевским. Чем живет форвард «Юности» вне сезона

26 апреля 2026 19:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В межсезонье в белорусской экстралиге, как и везде, начинается ротация и тренерского штаба, и игроков. Целые службы агентов заточены, чтобы под знамена своих клубов заполучить лучших хоккеистов, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ.

Пообщались с Максимом Лемешевским. Чем живет форвард «Юности» вне сезона-2

Кстати, статистика не всегда визитная карточка игрока. Сами ребята в это время имеют возможность окунуться в обычную жизнь и вставать не по будильнику. Максим Лемешевский в этом сезоне защищал цвета столичной «Юности», но его спортивная составляющая получилась весьма сложной. 

Чем параллельно занимался нападающий столичного клуба и о чем мечтает – смотрите в видео.

# Хоккей

Другие новости рубрики

Все новости
Дважды становился лучшим коучем страны! Честный разговор о хоккее с Сергеем Стасем
26 апреля 2026 18:33

Дважды становился лучшим коучем страны! Честный разговор о хоккее с Сергеем Стасем

Зал заполнен до отказа! Костя Цзю провел мастер-класс для участников турнира памяти В. Ботвинника
25 апреля 2026 19:45

Зал заполнен до отказа! Костя Цзю провел мастер-класс для участников турнира памяти В. Ботвинника

Команда «Беларусь» выиграла тандем «Вызов» в рамках чемпионата России по баскетболу 3х3
25 апреля 2026 12:22

Команда «Беларусь» выиграла тандем «Вызов» в рамках чемпионата России по баскетболу 3х3