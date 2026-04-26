Пообщались с Максимом Лемешевским. Чем живет форвард «Юности» вне сезона

В межсезонье в белорусской экстралиге, как и везде, начинается ротация и тренерского штаба, и игроков. Целые службы агентов заточены, чтобы под знамена своих клубов заполучить лучших хоккеистов, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ.
В межсезонье в белорусской экстралиге, как и везде, начинается ротация и тренерского штаба, и игроков. Целые службы агентов заточены, чтобы под знамена своих клубов заполучить лучших хоккеистов, сообщили в программе «Спорттаймер» на СТВ.
Кстати, статистика не всегда визитная карточка игрока. Сами ребята в это время имеют возможность окунуться в обычную жизнь и вставать не по будильнику. Максим Лемешевский в этом сезоне защищал цвета столичной «Юности», но его спортивная составляющая получилась весьма сложной.
Чем параллельно занимался нападающий столичного клуба и о чем мечтает – смотрите в видео.