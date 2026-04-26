Пообщались с Максимом Лемешевским. Чем живет форвард «Юности» вне сезона

Дважды становился лучшим коучем страны! Честный разговор о хоккее с Сергеем Стасем

Сергей Стась – фигура в отечественном хоккее незаурядная. Он никогда не бросается громкими заявлениями и старается воздержаться от красноречивых комментариев, но его грамотная работа, система, от которой он не отходит, оценивается и коллегами, и теми, кто сведущ в хоккее, очень высоко.