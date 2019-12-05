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Баскетболистки «Цмокі-Мінск» обыграли «Ружомберок» в Кубке ФИБА

05 декабря 2019 09:12
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Новости Беларуси. Женская команда «Цмокі-Мінск» одолела соперниц из словацкого «Ружомберока» в рамках Кубка ФИБА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетболистки «Цмокі-Мінск» обыграли «Ружомберок» в Кубке ФИБА-1

Первую четверть наши соотечественницы выиграли, а вот в двух следующих впереди были баскетболистки из Словакии. Тем не менее, в заключительной 10-минутке «Цмокі» собрались и заработали 22 очка, тем самым вырвав победу.

Итоговый счет – 62:56. Самой результативной в нашей команде была Виктория Гаспер: 22 очка и 6 подборов.

Баскетболистки «Цмокі-Мінск» обыграли «Ружомберок» в Кубке ФИБА-4

# Баскетбол # Фотофакт

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