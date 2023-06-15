Ольга Силкина выиграла чемпионат Беларуси по современному пятиборью

Новости Беларуси. Накануне определились победители и призеры открытого чемпионата Беларуси по современному пятиборью среди женщин, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участие в турнире принимали как топовые атлеты, спортсмены национальной команды, так и ближайший резерв.

Ольга Силкина, чемпионка Беларуси по современному пятиборью:

Все прошло хорошо, на высшем уровне. Хотела выиграть, потому что я в 2019 году такой же старт выиграла. Хотела второй раз выиграть этот же турнир. Сильные девчонки у нас, молодцы. Тянутся, даже обгоняют.

15 июня сильнейших определят мужчины. После квалификации лучший результат у Ильи Полозкова.