Ольга Силкина выиграла чемпионат Беларуси по современному пятиборью
Новости Беларуси. Накануне определились победители и призеры открытого чемпионата Беларуси по современному пятиборью среди женщин, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участие в турнире принимали как топовые атлеты, спортсмены национальной команды, так и ближайший резерв.
Золото завоевала Ольга Силкина. Второе место у Ирины Просенцовой, бронзовую медаль выиграла Анастасия Малашенок. В командном зачете первое место у спортсменок Гомеля, на второй позиции представительницы Могилева, третье место заняли минчанки.
Ольга Силкина, чемпионка Беларуси по современному пятиборью:
Все прошло хорошо, на высшем уровне. Хотела выиграть, потому что я в 2019 году такой же старт выиграла. Хотела второй раз выиграть этот же турнир. Сильные девчонки у нас, молодцы. Тянутся, даже обгоняют.
15 июня сильнейших определят мужчины. После квалификации лучший результат у Ильи Полозкова.